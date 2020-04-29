Gülse Birsel'den Jet Sosyete için veda konuşması

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden final yapacak olan dizisi Jet Sosyete hakkında konuştu ve sevenleriyle yeniden bir arada olmayı dilediğini söyledi.

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde sosyal karantinada oyuncuların evden de çekim yaptığı Jet Sosyete dizisinin finali için Gülse Birsel, sosyal medya hesabından duygusal bir veda konuşması yaptı.

Jet Sosyete dizisinin final yapacağını söyleyen Birsel, 2017 yılının Aralık ayında başlayan maceralarının sona erdiğini söylerken yeni projelerde buluşmak istediğini söyledi.