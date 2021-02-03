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Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konuşmasını paylaştı: 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız'

Birsel, Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı

03 Şubat 2021 14:08

T24 Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolar devam ederken senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı. 

Birsel, 2017 yılına ait konuşmada şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak şunları söylüyor; 

"Boğaziçi bence herkesin alının al, morunun mor, tanrısının amenna, şiirinin adam akıllı şiir olduğuna saygı duyduğu bir yerdir. Yine aynı şiirdeki gibi pırıl pırıl bir denize karşı diz boyu sulara yan gelmiş insanlar herkese iyi niyetli gülümser. Kimse birbiriyle dövüşemez. Bizler tam kendimize göre, tam dünyaya göreyizdir ama bizim dengemizi bozmayınız."

"Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok!"

Birsel o anları Instagram hesabından "Boğaziçi Üniversitesi 150. Yıl Mezuniyet konuşması. Haziran 2017 idi. Sesim kısıktı ama bu görev bana verildiği için çok onurluydum... Turgut Uyar’ın Denge şiiriyle anlatmaya çalıştım Boğaziçi’ni. Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok! Ne olur bizim dengemizi bozmayınız" notuyla paylaştı. 

gülse birselboğaziçiüniversiteBoğaziçi Üniversitesi

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