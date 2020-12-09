Gülşah Saraçoğlu, canlı yayınında yaptıkları nedeniyle özür dilemişti; eski sevgilisinden açıklama

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu' nun yayınına katılarak küfürler ettiği sonra özür dilediği eski sevgilisi Gökhan Göz Instagram'dan açıklama yaptı. Göz "Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız. Bana yapılanların tekrarlanmayacağını temenni ediyorum" dedi.

İş insanı Gökhan Göz sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında evinde eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Canlı yayınını izleyen eski sevgilisi ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ise Göz'e küfürler yazdı. Daha sonra bir açıklama metni paylaşarak özür diledi.

"Pişmanım, özür dilerim"

Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra paylaşımında "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" ddiye yazdı.

Gökhan Göz ise sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi;

"Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişki ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi, erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız. Herkesin ailesi değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanan olayın tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak karşı tarafında bir anne olduğunun unutulmamasının bilincinde olarak bana yapılanların kimsenin yaşamamasını temenni ederim."