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Gülistan Doku'yu bulmak için yapılan ve bir aydır ara verilen çalışma, yeniden başlatıldı

06 Ağustos 2020 13:37

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü  2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp  başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Geçen ay kayıp Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nde ara verilen su altı arama  çalışmalarına barajdaki suyun kısmen tahliye edilerek minimum seviyeye  düşürülmesiyle yeniden başlandı.

Ne Olmuştu?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete  kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.  187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış  ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından  Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilmiş ve tahliye işlemi  başlatılmıştı.

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