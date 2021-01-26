Gülistan Doku'nun ailesi Erdoğan'la görüştü: "Bu dosyayı artık Cumhurbaşkanı da takip ediyor"

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, bugün Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Gülistan Doku’nun annesi Bedriye ve babası Halit Doku’nun katıldığı görüşmeye ablası Aygül Doku telefonla bağlandı.

Doku ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülistan’ın akıbetinin ortaya çıkarılması için destek istedi.

Görüşmeye dair detayları bir çektiği bir video ile anlatan abla Aygül Doku, görüşmenin iyi geçtiğini söyleyerek Cumrhurbaşkanı Erdoğan'la yaşanan diyalogları anlattı.