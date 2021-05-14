Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Avuç içi kadar, her köşesi MOBESE olan bir kentte 21 yaşında Gülistan için kuş olup uçtu dediler 21. yüzyılda bize" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ablası Aygül Doku, bayram dolayısıyla çektiği videoda "Bugün bayram. Gülistan'ın olmayışını bütün hücrelerimizde hissettiğimiz bir gün daha. Hepimiz sabah acımızı birbirimizden gizleyerek kahvaltı sofrasına oturduk" diyerek şunları söyledi:

"Bugün Gülistan'ın olmayışının 494. günü. Bugün bayram. Gülistan'ın olmayışını bütün hücrelerimizde hissettiğimiz bir gün daha. Hepimiz sabah acımızı birbirimizden gizleyerek kahvaltı sofrasına oturduk. Bayramlar sevinç günleri, sevdiklerimizi sarıp sarmaladığımız bir gün. Ama bugün o olmadı bizim evimizde. 5 Ocak'tan beri olmuyor da zaten. Bize bugünleri yaşatanlar, bizi böyle karanlığa sürükleyenler elini kolunu sallaya sallaya evinde sevdikleriyle bayramlarını kutluyorlar. Ama biz bugün kardeşimizin bir mezarına bile gidemedik. Bugün onlar bu vahşeti işlediler ve ona kalkan olan yetkililer bugün çocuklarıyla nasıl bayram geçiriyor çok merak ediyorum. O koltuklarda oturmak sorumluluk ister. Avuç içi kadar bir kentte her köşesi MOBESE, her dağında kule olan bir kentte 21 yaşında Gülistan için kuş olup uçtu dediler 21. yüzyılda bize. Bu utanç yetkililerin utancıdır."