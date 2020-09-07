Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için oturma eylemi başlatan annesi ve ablası gözaltına alındı

Kayıp Gülistan Doku'nun annesi ve ablası Dersim Seyit Rıza Meydanı'nda Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının durdurulmasını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı. Oturma eylemini duyuran Aygül Doku, basına yaptığı açıklamanın ardından polisler tarafından gözaltına alındı.

Anne Bedriye Doku "Ben kızımı devlete emanet ettim. Benim kızım bir öğrenci. Nerede Gülistan" diye sordu. Aygül Doku ise bir polisin kendisine "Sen bu şehirde neler dönüyor bilmiyorsun" dediğini iddia ederek şüpheli Zainal Abakov’un da korunduğunu savundu.

Abla Aygül Doku ise 247 gündür haber alamadıkları Gülistan için oturma eylemi başlattıklarını belirterek, kardeşi bulunana kadar burada eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Anne ve kızı, açıklamanın ardından gözaltına alındı.

TIKLAYIN - 247 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi ve ablası oturma eylemine başladı