Gülistan Doku 10 gündür kayıp | Odasında intihar mektubu bulunduğu iddia edilmişti; ailesi yalanladı

Kendisinden 10 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, odasında intihar mektubu bulunduğu iddialarını yalanladı.

Gülistan Doku'nun kaldığı yurt odasında intihar mektubu bulunmasının ardından iddiayı yalanlayan ailesi ve arkadaşı, Doku'nun bıraktığı iddia edilen mektubun bir yıl önce şakalaşmak için yazıldığını söyledi.

DHA'nın servis ettiği haberde, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmadaki bilgilere göre Gülistan Doku'nun odasında ona ait intihar olduğu değerlendirilen bir not bulundu. Doku'ya ait olduğu iddia edilen mektubu Evrensel'e değerlendiren ablası Aygül Doku, "Bu tamamen yalan bir haber" dedi. Doku, şunları söyledi:

"Soruşturmada bir mektup var ama bu mektup bir yıl önce şakayla yazılmış bir mektup. Gülistan dağınık biriydi, arkadaşları da bundan dolayı hep şaka yapıyormuş Gülistan’a. Gülistan da bir gün ‘Ben ölürsem, dolabımı toplayın ha’ diye yazmış. Bir yıl kadar önce yazılmış bir şey bu. Haber doğru değil. Buradan bütün gazetecilere habercilere sesleniyorum, lütfen bir şeyi yaparken doğruluğundan emin olmadan yapmayın."

Ailesi ayrıca bu tür haberlerin kendilerini yıprattığını belirterek, "Bu haberler yayıldıkça annemin, kardeşlerimin durumunu siz düşünün. Biz zaten gerekli açıklamaları yapıyoruz, diğer iddialarda da bizim açıklamalarımız olmadan lütfen haber yapılmasın" dedi.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 Pazar günü kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na geri dönmemişti.

Telefon eden yurt arkadaşları Doku'ya ulaşamamaları üzerine Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmuş, ailesine haber vermişti.

Aile kente gelerek 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun ortadan kaybolduğu gün saat 11.29'da, bir minibüse tespit edilmiş ancak güzergahta bulunan MOBESE kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilememişti.

Sürücünün bu ifadesi üzerine Doku'nun kameraların görmediği tek durak olan kent merkezinin Sarı Saltuk Köprüsü'nde indiği tahmin edilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün saat 16.26'da 4 saniyelik bir telefon sinyal alınmıştı.

Öte yandan, Tunceli'de görev yapan bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov tarafından dövülerek bir minibüse koyulduğu iddia edilmişti.

Kayıp ilanını Zainal Abarakov adlı kişi vermiş ve yurt dışına çıkmıştı.

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'e soru önergesi vermiş, "Polisin olaya dair ‘intihar vakası’ olduğu yönünde açıklamalar yapıyor oluşu, Zainal adlı kişinin korunduğuna ve Gülistan’ın kaybolması meselesinin üzerinin kapatılmak istendiğine delalet etmektedir" diye konuşmuştu.