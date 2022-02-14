T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güldür Güldür'den dikkat çeken skeç: Cem Yılmaz’ı ne zaman bitirdiniz?

"Tüketti kendini tüketti. Cem Yılmaz mı kaldı?"

14 Şubat 2022 08:40

Güldür Güldür'ün komedyen Cem Yılmaz’ı konu alan skeci dikkat çekti. Skeçte, Cem Yılmaz’ın son şovuyla eleştirin hedefi olmasına ironik bir şekilde tepki gösterildi.

Show TV’de yayınlanan komedi ve mizah programı Güldür Güldür, yayınlanan yeni bölümündeki skeçlerinden birinde Cem Yılmaz’a yer verdi. Oyuncular arasında geçen diyaloglarda Cem Yılmaz’ın son şovu nedeniyle tepki toplaması eleştirildi.

"Tüketti kendini tüketti, Cem Yılmaz mı kaldı?"

Skeç, köyden ilk defa İstanbul'a kuzenini ziyarete gelen birini konu ediniyor. İstanbul'un merak ettiği yerlerini gezip görmek isteyen köyden gelen kişiye, kuzeni ve kuzeninin iki arkadaşı 'orası bitti abi' şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine kültürel etkinliğe gidelim fikrine ise yine  kuzeni ve arkadaşları aynı tepkiyi verince, köyden gelen kişi "Cem Yılmaz’ın gösterisine gidelim. Onun gösterisi var" teklifinde bulunuyor.

Sonrasında şu diyaloglar yaşanıyor;

"Cem Yılmaz mı kaldı kuzen bitti abi Cem Yılmaz."

"Cem Yılmaz’ı ne zaman bitirdiniz?"

"Dün akşamüstü gibi bitti abi"

"Tüketti kendini tüketti. Cem Yılmaz mı kaldı?"

"Sen hava mı kaçırıyorsun? Siz acaba hayatınızda neyi başlattınız da oturduğunuz yerden milleti bitirdiniz?"

Güldğr GüldürCem Yılmazİstanbul bitti

Diğer Videolar

Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı çöktü; altında kalmaktan koşarak kurtuldu

Samsun'da yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Bana ‘yık’ dediler yıktım

Yazar Mıgırdiç Margosyan, son yolculuğuna uğurlandı

Kağıthane’de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada

Öğrencilerden yetersiz bakiyeli kartlarla ulaşım zammı protestosu

Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi, Erdoğan'ın o konuşması gündem oldu: "Bunlar dünyayı, insanları enayi zannediyor"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24