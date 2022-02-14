Güldür Güldür'den dikkat çeken skeç: Cem Yılmaz’ı ne zaman bitirdiniz?

Güldür Güldür'ün komedyen Cem Yılmaz’ı konu alan skeci dikkat çekti. Skeçte, Cem Yılmaz’ın son şovuyla eleştirin hedefi olmasına ironik bir şekilde tepki gösterildi.

Show TV’de yayınlanan komedi ve mizah programı Güldür Güldür, yayınlanan yeni bölümündeki skeçlerinden birinde Cem Yılmaz’a yer verdi. Oyuncular arasında geçen diyaloglarda Cem Yılmaz’ın son şovu nedeniyle tepki toplaması eleştirildi.

"Tüketti kendini tüketti, Cem Yılmaz mı kaldı?"

Skeç, köyden ilk defa İstanbul'a kuzenini ziyarete gelen birini konu ediniyor. İstanbul'un merak ettiği yerlerini gezip görmek isteyen köyden gelen kişiye, kuzeni ve kuzeninin iki arkadaşı 'orası bitti abi' şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine kültürel etkinliğe gidelim fikrine ise yine kuzeni ve arkadaşları aynı tepkiyi verince, köyden gelen kişi "Cem Yılmaz’ın gösterisine gidelim. Onun gösterisi var" teklifinde bulunuyor.

Sonrasında şu diyaloglar yaşanıyor;

"Cem Yılmaz mı kaldı kuzen bitti abi Cem Yılmaz."

"Cem Yılmaz’ı ne zaman bitirdiniz?"

"Dün akşamüstü gibi bitti abi"

"Tüketti kendini tüketti. Cem Yılmaz mı kaldı?"

"Sen hava mı kaçırıyorsun? Siz acaba hayatınızda neyi başlattınız da oturduğunuz yerden milleti bitirdiniz?"