Gülben Ergen hayranları imzaya 'kırmızı biber'le geldi

Ünlü sanatçı Gülben Ergen 'Yansın Bakalım' isimli yeni şarkısının ilk imza gününü gerçekleştirdi. Ergen, "Kırmızı biberle sosyal medyaya yükledikleri resimlerle beni mest ettiler. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir CD ile kırmızı biberi yan yana gördüm. Kısa sürede çok güzel bir başarı yakaladık" dedi. Ergen, "Yansın Bakalım'ın ilk imza günü , kırmızı biberlerle sosyal medyaya yükledikleri resimlerle beni mest ettiler. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir CD ile kırmızı biberi yan yana gördüm. Sezen Aksu sözlerinin efsanevi gücü ve etkisi. Kırmızı biberin kime lazım olduğunu biz söylemiyoruz" diye konuştu. Kısa sürede çok güzel bir başarı yakaladıklarını dile getiren Ergen, "Çok güzel, kalabalık bir imza günü, insanlara dokunmak, nefeslerini ve seslerini bu kadar yakından duymak benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.