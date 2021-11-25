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Guinness Rekorlar kitabına giren Van kahvaltısı nasıl hazırlanıyor?

40’tan fazla çeşitten oluşan Van kahvaltısı hem göze, hem mideye hitap ediyor

25 Kasım 2021 11:12

Beslenme uzmanlarına göre güne iyi bir kahvaltı yaparak başlamanın yaşantımıza ciddi olumlu etkileri var. Modern dünyanın koşuşturmacası ve yoğun iş temposu nedeniyle insanların artık pek de önemsemediği veya yapmaya fırsat bulamadı bu öğün, Türkiye’nin doğusundaki bir kent için hâlâ çok önemli.

O kent, 51 bin 793 kişiyle dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak Guinness Rekorlar Kitabına girmiş ve insanlığa "Dünya Kahvaltı Günü" kazandırmış Van kenti.

Yaylalardan toplanan endemik bitkilerle yapılmış otlu peynir, yüksek rakımlı dağlardan elde edilen karakovan balı, un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan murtuğa, bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi 40’tan fazla çeşitten oluşan Van kahvaltısı hem göze, hem mideye hitap ediyor.

Peki, Van’da kahvaltı kültürü nasıl oluştu ve gelişti?

 

Kaynak: DWTürkçe

 

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