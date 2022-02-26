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Grup Yorum, Moskova'da: Donbass halkının NATO ve Ukrayna faşizmine karşı mücadelesini destekliyoruz

"NATO, Sovyetler Birliği'ne ve sosyalizme saldırmak için kurulmuştur"

26 Şubat 2022 10:03

Grup Yorum, Rusya'nın Ukrayna işgalinin 2. gününde Twitter hesabından Moskova'da konser verdiklerini aktardı. Grup, paylaşımlarına, "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" notunu düştü. 

Grup ayrıca konser sırasında İngilizce bir açıklama yaparak Rusya'ya desteklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin bu savaşı Kuzey'de daha fazla güç kazanmak için desteklediği ifade edilen açıklamada, ABD ve NATO 'emperyalist' ve 'katil' olarak nitelenerek "NATO, Sovyetler Birliği'ne ve sosyalizme saldırmak için kurulmuştur" denildi. 

 

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