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Grinin 50 Tonu'nun ikinci filminin yeni fragmanı yayınlandı

07 Aralık 2016 23:00

Grinin 50 Tonu'nun 10 Şubat 2017'de vizyona girecek yeni filminin 2. fragmanı yayınlandı. Anastasia tutkulu milyoner Christian Grey ile yaşadığı ilişkisini geride bırakmaya çalışmaktadır. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz. Yeniden bir araya gelen çiftin yaşadıkları zorluklar barışmalarıyla birlikte bitmeyecektir. Christian geçmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalırken, Anastasia da Grey'in geçmişinde kalan ancak onu unutmamış kadınların öfkeleriyle ve kıskançlıklarıyla yüzleşecektir. Başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın üstlendiği filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler yer alıyor.

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Grinin 50 TonuFifty Shades Of Grey 2Christian GreyAnastasiafragman

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