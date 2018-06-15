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Spor

Griezmann'dan herkesi ters köşeye yatıracak açıklama

15 Haziran 2018 14:46

Barcelona'nın yakından takip ettiği Antoine Griezmann, yaptığı açıklamayla herkesi ters köşeye yatırdı. Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı. İspanyol basınında Barcelona'ya transfer olacağı öne sürülen Griezmann'ın, aldığı bu kararla Atletico Madrid'da kaldığı da kesinleşmiş oldu. Real Sociedad'dan 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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