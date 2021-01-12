Gözaltından çıkan Cargill işçilerine sokağa çıkma yasağı cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmak isterken gözaltına alınan Cargill işçileri akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Gece geç saatte serbest bırakılan işçilere, evlerine döndükleri sırada bu kez de 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den para cezası kesildi.

İşçilere biri gece yarısı, diğeri yasağın bitmesine 15 dakika kala saat 04.45’te iki kez ceza kesildi.

Tekgıda-İş Sendikası Temsilcisi Suat Karlıkaya yaşananlara sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepki gösterdi.

Ne Olmuştu?

Sendikalı oldukları gerekçesiyle Cargill’in Bursa’daki fabrikasında işten çıkarılan işçiler, başlattıkları direnişin bininci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmak ve taleplerini dile getirmek için Ankara’ya gelmişti. Tek Gıda-İş Sendikası binasında toplanan Cargill işçilerinin yolu polis tarafından kesilmiş ve gözaltına alınmışlardı.

Eylemin nedeni

Cargill’in Bursa-Orhangazi’deki nişasta fabrikasında bulunan 14 üretim işçisi, Tekgıda-İş Sendikası çatısı altında örgütlemeye çalışırken 17 Nisan 2018’de işlerinden atıldı. Nisan 2018’de 14 işçinin işten çıkarılmasından önce de 7 işçi yine sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmıştı.

2019 Aralık ve 2020 Şubat aylarında, Bursa Bölge Mahkemesi, 17 Nisan 2018 tarihinde işten çıkarılan 12 işçi için karar verdi. Mahkeme, söz konusu 8 işçinin tamamıyla sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına karar verdi. 12 kararda da işçilerin işe iade edilmesi emredildi.

2015'ten bu yana, Türkiye'deki yüksek mahkeme, Cargill'in sendika faaliyetlerine ve üyeliğine misilleme olarak işçileri işten çıkardığını belirten ve işe iade edilmelerini emreden kesin kararlar verdi. Ancak Cargill yönetimi, hiçbir işçiyi geri işe almamış, Cargill işçileri de hakları için fabrika önünde eylem başlamıştı.