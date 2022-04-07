Gözaltına alınan şüpheli, polis aracının camından dışarıya böyle atladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı, aynı aracın camından elleri kelepçeli halde atlayarak kaçmaya çalıştı.

Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: AA