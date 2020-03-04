Gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Terkoğlu, "FETÖ'nün operasyonlarına 'neden karşı çıkılmadığını' sormuştu

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç gözaltına alındı.

Terkoğlu'nun 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı idida edildi.

Terkoğlu'nun gözaltına alınmasıyla 10 Şubat 2019 tarihinde çıktığı bir programda, FETÖ'nün Türkiye'deki yetkili isimlere yaptığı operasyonları hatırlatan konuşması yeniden gündeme geldi.

Terkoğlu konuk olarak katıldığı TV5'te yayınlanan 'Gündemdekiler' programında, 'FETÖ'nün kumpaslarına karşı çıkılması gerekiyordu' diyerek, "Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bir gece yarısı 'terörist olduğu' gerekçesiyle tutuklandı ve hiç kimse bir şey demedi. Siz bu ülkenin yurttaşlarına, Celal Uzunkaya'sına, Hakan Fidan'ına kim olursa olsun önce buralarda karşı çıkacaktınız" ifadesini kullanıyor.

Programda Terkoğlu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da çok açık bir şekilde FETÖ hamlesinin gerçekleştiğini vurguluyor.

Programda, Odatv davasının sanıklarından olan ve tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nu da anımsatan Terkoğlu,"Orta Asya'nın dağlarında belki de çoluk çocuğunu aylardır görmemiş birini aldılar, dağdan indirdiler. Getirdiler burada tutukladılar kimse bir laf etti mi?" sorusunu soruyor.

Türkiye'nin Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan, emniyet yöneticilerine kadar kumpas kurulduğuna dikkati çeken Terkoğlu, "Bugünkü emniyet genel müdürü Celal Uzunkaya'ya kumpas kurdular. Emniyet müdürlüğünden ettiler, açığa aldılar, daha beterini de yapmaya çalıştılar. Kimse bir şey demedi" sözlerini kullanıyor.