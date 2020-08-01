Gözaltına alınan kişinin kelepçeden kurtulmak için yaptığı hareket şaşırttı

Adıyaman’da, Kurban Bayramı'nın 2. gününde babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırarak tehdit etti.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden A.U. isimli şahıs, babası olan K.U.’yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs bir süre direnmeye başladı. Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi.

Elleri arkadan kelepçelenen şahısın kelepçeleri ön tarafına almak için yaptığı hareket ise dikkat çekti.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracının camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.