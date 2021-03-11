T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı; "Arkadaşlarımızı aldık, yaşasın 8 Mart"

İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan kadınlar da 'Yaşasın 8 Mart', 'Yaşasın feminist mücadelemiz' sloganları attı

11 Mart 2021 21:11

İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü'ndeki sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan kadınlardan 14'ü yurt dışı çıkış yasağıyla, 4'ü ise imza adli kontrolü ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) önünde toplanan kadınlar da 'Yaşasın 8 Mart', 'Yaşasın feminist mücadelemiz' sloganları attı. 

O anlar 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü isimli sayfa tarafından "Arkadaşlarımızı aldık. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın feminist mücadelemiz" notuyla paylaşıldı. 

 

8 martfeministgeceyürüyüşüserbestkadınlar

Diğer Videolar

AKP'li Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız, Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirmiştir

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti

Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarı finalde

Bakan Varank: Virüs Türkiye'ye gelmeden çalışma başladı, global pandemi ilan edilmemişken toplantı yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız,...

Can Ataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden İBB’de görev yapacak tek bir CHP’li...

İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor; özel sektöre izin çıkarsa "ücreti karşılığında"...

Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor...

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24