Gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı; "Arkadaşlarımızı aldık, yaşasın 8 Mart"

İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü'ndeki sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan kadınlardan 14'ü yurt dışı çıkış yasağıyla, 4'ü ise imza adli kontrolü ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) önünde toplanan kadınlar da 'Yaşasın 8 Mart', 'Yaşasın feminist mücadelemiz' sloganları attı.

O anlar 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü isimli sayfa tarafından "Arkadaşlarımızı aldık. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın feminist mücadelemiz" notuyla paylaşıldı.