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Gözaltına alınan Buldan'dan Erdoğan'ın o sözüne hatırlatma: Hani kimse senin meclis başkan vekilini gözaltına alamazdı

23 Aralık 2016 14:17

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'nde alınan ifadesinden sonra serbest bırakılan Buldan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 12 HDP'li vekilin haksız bir şekilde tutuklu bulunduğunu belirten Buldan, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı kimse benim meclis başkan vekilimi gözaltına almaz dedi, ancak ben bugün bu ülkede kendi ülkemizde gözaltına alındım" ifadesini kullandı.

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