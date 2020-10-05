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Gözaltı yapmaya çalışan bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede çıktı

Bekçiler, biber gazı kullanarak gözaltı işlemi yaptı

05 Ekim 2020 12:34

İstanbul Kadıköy’de gece saatlerinde taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bekçiler biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına yaptı. 

Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere, gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi. Bekçilere, gözaltına alınan kişi için “İşinde gücünde adam bırakın” diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye “Vursana vur” diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı.

Bekçiler biber gazı kullanarak gözaltı işlemi yaptı. 

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