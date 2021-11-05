Göz hastalığı olan 72 yaşındaki Kazım Emir'den SGK'ya ilaç tepkisi: Tedaviyi almazsam kör olacağım

İzmir Karşıyaka'da oturan 72 yaşındaki Kazım Emir, yaşlılığa bağlı göz rahatsızlığı olan 'sarı nokta' hastalığının tedavisi için gerekli ilaçların, ödeme listesinde yer almasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını öne sürdü.

Daha önce kullandığı ancak sonuç alamadığı ucuz olan bir ilaca yeniden yönlendirilmek istendiğini söyleyen Kazım Emir, "Daha önce, 2 bin 400 TL tutan 3 iğnenin ücreti karşılandı. O iğneler çözüm getirmedi. Şimdi doktor tedavinin bir üst seviyesi olan yeni ilaçları yazıyor. Ancak onlar, fiyatı 9 bin TL'yi bulan ilaçları vermiyor. Tedaviyi almazsam kör olacağım" dedi.