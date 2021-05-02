Görüntüler Van'dan; kavgalı olduğu kişiye silah doğrultan adam böyle engellendi

Van’da, tabancasını çekerek kavgalı olduğu kişiyi vurmak isteyen bir kişi, bir doktor tarafından engellendi. Doktor, bu kişinin silahını elinden alırken, o anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce Van'da bir hastane önünde yaşandı. Aralarında anlaşmazlık bulunan 2 kişi hastane önünde karşılaştı. Burada kavgalı olduğu kişiyi silahla vurmak isteyen kişinin bağrışlarını duyan Başhekim Ümit Haluk İliklerden, aşağıya inerek olaya müdahale etti. Elinde silah bulunan kişiyi gören Başhekim İliklerden, ikna ederek elindeki silahı alıp polise teslim etti. Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği de görülüyor.

Olayla ile açıklama yapan Başhekim İliklerden, “Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır” dedi.