T24 LogoT24 Logo
Haberler

Görüntüler ortaya çıktı; eski kulüp başkanı üzerine yağan kurşunlardan böyle kurtulmuş!

Ecim’in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

18 Eylül 2020 12:24

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde uğradığı silahlı saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Saldırının yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın yakın mesafeden Ecim'e kurşun yağdırdığı görüldü.

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül’de gece saatlerinde Beylikdüzü’nde silahlı saldırıya uğradı.

Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.

Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı.

Ecim’in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı.

Çelik yelek hayatını kurtardı

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yaşar Ecim’in otoparktaki otomobiline doğru ilerlediği, şüphelinin saklanarak otomobile doğru yaklaştığı, saldırganın Ecim’e ateş ettiği ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Ecim’in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.  

ETİKETLER

karagümrükkulüpbaşkankurşun

Diğer Videolar

A Haber'in seçim yayını sosyal medyada gündem oldu!

Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Kadıköy'de trafikte 'yol verme' kavgası; sopalar kullanıldı

Durakta bekleyen vatandaşın telefonunu böyle çaldılar

Cezaevindeki HDP'li vekillerden 4 Kasım 2016 mesajı: Biz demir leblebiyiz, bizleri çiğnedikçe dişleri dökülecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İzmir | Depremin ardından tsunaminin gerçekleştiği anlar...

AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi, yalnızca Rıza...

"6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak...

91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin...

Sağlık Bakan Yardımcısı: Enkazdan kurtarılan çocuklarımızın durumu iyi, İdil Koronavirüs...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kısıtlamalar geri döndü: Çok sayıda işyerinde hizmetler...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İzmir | Depremin ardından tsunaminin gerçekleştiği anlar...

AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24