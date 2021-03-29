T24 LogoT24 Logo
Haberler

Görüntüler Kars'tan; işyeri sahibi, boğazına et kaçan çocuğu böyle kurtardı

“Çocuğu son anda kurtardım”

29 Mart 2021 14:39

Kars'ta yemek yerken nefes borusuna et kaçan çocuk müşterinin hayatını işyeri sahibi yaptığı müdahaleyle kurtardı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan bir kebap salonunda meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yemek yiyen 10 yaşındaki çocuğun nefes borusunu et tıkadı. Nefes alamayan çocuğa ilk müdahale anne ve basından geldi. Olayın şoku ile panik yapan ailenin imdadına işyeri işletmecisi Fatih Konak yetişti. Konak'ın yaptığı müdahale sonrasında 10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak rahat nefes almaya başladı.

Ailenin paniklediğini görünce müdahale ettiğini belirten Fatih Konak, “Normal bir gündü, çocuk ailesiyle birlikte yemek yemeğe gelmişti. Yemek yerken çocuğun boğazına et kaçtı. Annesi babası panik içerisinde olduğu için bende zamanında bu işin eğitimini almıştım” dedi.

Çocuğu son anda kurtardım” diyen Konak, “İlk yardıma hemen koştum, çocuğu yatırdım, boşluğuna basarak, sırtına vurarak kurtardım. Şükürler olsun bir şey olmadı. Son anda kurtardım. Çocuğun durumu çok iyiydi. İsteriz ki böyle şeyler yaşanmasın ama bu tür şeylerde bilinçli olmak çok önemli, işletmelerin bu tür şeylere önem vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, işyerinde çocuğun boğazına et parçası kaçtığı anlar ve yaşananlar an be an iş yeri kamerasına yansıdı. Ailenin paniklediğini gören Konak’ın başarılı müdahalesi hayat kurtardı.

Kaynak: İHA

karsetçocukkurtardımüdahalenefes

Diğer Videolar

Elmalı Barajı’nda doluluk oranı rekor seviyede

Silahlı kavga kamerada: Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı

Haymanalı çiftçilerden Mansur Yavaş'a: "Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk"

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu böyle kutladı

Çekmeköy’de şiddetli dolu yağışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye...

Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uğuroğlu: Şaşırma Abdülkadir şaşırma, Erdoğan için Babacan’ın oylarının yükselişi, "İsrail'in...

Ekonomist Atilla Yeşilada: Dolar, pazartesi yeniden 8.20 lira seviyelerine dönmezse...

İçişleri Bakanlığı’ndan “kademeli normalleşme” genelgesi: Hafta içi 21.00'de ve hafta...

Fatih Altaylı’dan “Sedat Peker’i kim kullanıyor?” diye soran Selvi’ye: Vallahi...

AKP'li Külünk'ten 'kademeli normalleşme' genelgesine eleştiri: Acilen revize edilmeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye...

Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24