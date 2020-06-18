Görüntüler Bodrum'dan; su borusu bomba gibi patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu bomba gibi patladı. Saniyeler içinde sokak suyla doldu.

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan hızla çıktı. Cadde baştan aşağı suyla kaplanırken daha sonra çamurla kaplandı. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde çukur oluştu.



Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Asfalttan çıkan suyu gören araç sürücüleri otomobilleri ile hızlı bir şekilde yoldan geçmeye çalışıyor. Kısa bir sürede tüm cadde suyla kaplanıyor ve cadde trafiğe kapatılıyor.