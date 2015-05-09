Görme engelli anne adayı doğmamış bebeğine dokundu

Görme engelli annenin karnındaki bebeğini görmesi için 3 boyutlu yazdırma tekniğini kullanarak anne karnındaki bebeğin 3D ultrason görüntülerini minyatür bir heykele dönüştürerek görme engelli annenin bebeğine dokunmasını sağladı. Görme Engelli annenin hayali 3 boyutlu yazdırma tekniğini kullanarak gerçekleştirildi. Bebeğininin ultrason görüntülerini görmek anne adayları için tarifi mümkün olmayan ve en heyecan verici anlarından biridir fakat görme engelli anneler maalesef bu deneyimi yaşayamıyor.