Görevi başında bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Uğur Çıkrıkçılı: Bu şartlarda bu ne ilk ne de son olacak

Artvin'de, Rize-Artvin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Uğur Çıkrıkçılı, kliniğinde görevi başında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Çıkrıkçılı, "Şans eseri bir fiziksel zarar olmadan kurtulabildim. Bu şartlarda bu ne ilk ne de son olacak" dedi.



Artvin Devlet Hastanesi psikiyatri kliğinde görevli Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Yönetim Kurulu üyesi Uğur Çıkrıkçılı, muayene esnasında, kliniğe girmek isteyen başka bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 58 yaşındaki hastaya, hastane görevlileri müdahale etti. Doktor Çıkrıkçılı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan, gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Çıkrıkçılı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bugün poliklinik yaptığım sırada bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradım. Şans eseri bir fiziksel zarar olmadan kurtulabildim. Bu şartlarda bu ne ilk ne de son olacak. Sağlıkta şiddet yasası çıkmadan, sağlıktaki bu şiddet ortamı azaltılmadan, belirli yaptırımlar uygulanmadan bunun önüne geçmek çok mümkün olmayacak.

Belki ben şu an yaşamıyor da olabilirdim. Bunun kaçıncı uyarı olduğunu artık saymak bile mümkün olmuyor. Biz önümüzdeki hafta Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz 'genel g(ö)rev' ile bir kere daha dile getirmiş olacağız. Sağlıkta şiddet yasasının çıkması acilen gerekmektedir."