Google’dan sanatseverlere özel hizmet

Dünyanın en büyük arama motoru Google, kültür ve sanat dünyasını en kapsamlı haliyle keşfetmeyi mümkün hale getirmek için arama hizmetine yeni bir özellik ekledi. Sanatla ilgili konularda her ay yaklaşık 500 milyon arama yapılmasından yola çıkarak arama hizmetini “Google Arts & Culture” hizmetiyle entegre eden Google, kültür ve sanat dünyasını ekrana taşıyarak en kapsamlı haliyle keşfetmeyi mümkün hale getiriyor. Google Arama ve Google Haritalar üzerinde sanatla ilgili yapılacak aramalar, Google Arts & Culture servisi sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Google’ın bu özelliği sayesinde kullanıcılar, sanat eserleri ile ilgili sanatçı bilgileri, ait olduğu dönem, kullanılan malzemeler ile bu eserlerin sergilendiği mekanlar dahil tüm verilere rahatça ulaşabilecek. Bugünden itibaren kullanıma açılan özellikle, sanatla ilgili konularda yapılan aramalar daha güncel ve derin bilgiler sağlarken, Street View ile yapılan sanal müze ziyaretlerinde eserler hakkında daha detaylı bilgiler elde edilebilecek.