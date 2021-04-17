Google Earth'ten yeni 'Timelapse' özelliği: Bir yerin 37 yıllık değişimi görülebilecek

Google Earth'e eklenen yeni 'Timelapse üç boyutlu video özelliği' ile Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık değişim gözlemlenebilecek. Yeni özelliğin iklim değişikliğine dikkat çekeceği de düşünülüyor.

Google Labs tarafından geliştirilen Google Earth uygulamasına eklenen özellik, bugün bir blog sayfasında paylaşıldı.