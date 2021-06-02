Kocaelispor taraftarı, gol sevinciyle tribünden aşağı atladı

Kocaelispor- Sakaryaspor'un play-off final karşılaşmasında bir taraftar, Kocaelispor'un attığı ikinci golüne sevinirken 5 metre yüksekliğindeki tribünden atladı.

Cuma günü oynanan play-off finalinde Kocaelispor, rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yenerek, 1'inci Lig'e yükseldi. Maçı izlerken, atılan ikinci gole sevinen Kocaelispor taraftarı Emre Eldem, yaklaşık 5 metre yükseklikteki tribünden atladı. Maçı izlemeye devam eden Eldem'in bacağı, maçtan sonra sargıya alındı. Eldem, "Gole sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım düştüm, zannetti. Heyecandan atladım" dedi.

‘'Kocaelispor'u canımı verecek kadar seviyorum''

Normalde Kocaelispor'un her maçına gittiğini söyleyen Eldem, "Canımı verecek derecede seviyorum. O gün ikinci golden sonra sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım, ağabeylerim düştüğümü zannetti. Heyecandan atladım, sonuçta bu Kocaelispor'' dedi.

Hastaneye gidecek kadar sıkıntısı olmadığını söyleyen taraftar, ''Allah’ıma şükürler olsun. Kocaelispor için canım feda. Yaklaşık 5 metreden aşağı düştüm, düştükten sonra tekrar maçı izlemeye devam ettim. Orada polisler yanıma gelerek '‘Ne yapıyorsun?’' dedi. Ben de ‘'Ağabey kaldırsana beni’' dedim. Daha sonra kalkıp maçı izlemeye devam ettim. Bacağım sargıya alındı" diye konuştu.