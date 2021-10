Gökhan Gönül, canlı yayına bağlanarak Can Gönül'ün, kardeşi olduğunu kabul etti: 3 kardeştik, 4 olduk

Milli Futbolcu Gökhan Gönül, kendisinin kardeşi olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Can Gönül'ün iddiasını doğruladı. Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programına bağlanan Gökhan Gönül, Can Gönül'ün kardeşi olduğunu belirterek "3 kardeştik, 4 olduk" ifadelerini kullandı.

İzmit’te yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Vazgeçme programına katıldı. Programa bağlanan Gökhan Gönül "Kardeşimiz olduğunu yeni öğrendik. 3 kardeştik, 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir“ dedi. Gönül, "Can, 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor" deyince, Can Gönül de gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocaeli'de, küçük yaşlarda yetiştirme yurduna bırakıldığını annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etmiş. Can Gönül'ün çevresinde bulunan arkadaşları da iddiasına destek vermişti.

TIKLAYIN - Futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu iddia eden Can Gönül: Nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim