Gökhan Gönül: Biz içerideyiz diye hükmen mağlup sayabilir

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün olaylı derbinin soyunma odası koridorlarında söylediği sözler ortaya çıktı. Gönül'ün görüntülerde "Şimdi biz içerideyiz diye hakem bizi hükmen mağlup sayabilir" dediği duyuluyor. Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son çıkan kamera kaydında Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Gökhan Gönül'ün “Şimdi biz içerideyiz diye hakem bizi hükmen mağlup sayabilir” dediği duyuluyor. Gökhan Gönül'ün bu sözlerin ardından Tolga Zengin'le birlikte bulundukları bölümden ayrıldıkları görülüyor. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe cephesi siyah beyazlı futbolcuların hakemlerden önce soyunma odalarına gittiğini iddia etmişti.