Gökçer Tahincioğlu anlattı; işte 3 haftalık tam kapanma sürecinin yasakları ve muafiyetleri

Koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde hangi sektörlerin çalışmaya devam edeceği hangi sektörlerin kapanacağına ilişkin kafa karışıklığı devam ediyor.

Tam kapanma sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ise uzun yasak ve muafiyet listesi nedeniyle karmaşık olarak yorumlanıyor.

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanma sürecinde hangi sektörlerin çalışmaya devam edeceği, hangi sektörlerin kapanacağı, kimlerin yasaktan muaf olduğunu, kimlerin yasak sırasında dışarı çıkamayacağını, seyahat yasağını ve genelgede yer alan günlük hayata ilişkin kararları anlattı.

İşte madde madde tam kapanma sürecinin yasakları ve muafiyetleri:

Saat 17.00'ye kadar bakkal, market ve zincir marketler açık olacak, yürüme mesafesindeki yerlere gitmek serbest olacak Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak Paket servis şeklinde hizmet verenler, ramazan ayı boyunca 24 saat çalışabilecek, ramazan ayı bittikten sonra ise gece 01.00'e kadar çalışacak Seyahat yasağından, cenazesi olanlar, özel görevlendirilmiş kamu görevlisi, özel firmalarda çalışıp başka bir kentte sözleşme yükümlülüğü olanlar muaf olacak. Bunun dışında seyahat edeceklerden izin belgesi istenecek. Önceki sokağa çıkma yasağından farklı olarak bu kez otellerden rezervasyon yapılarak seyahate çıkılmasına izin verilmeyecek. Sadece şehir dışına çıkma izni olanlar bu olanaktan yararlanacak. Randevusu olmayan hastaneye gidemeyecek. Polis suistimallere karşı, randevuyu kontrol etme yetkisini kullanabilecek. İnşaat sektöründe çalışanlar, fabrika çalışanları, geçici tarım işçileri, arıcılık, ormancılık, hayvancılık sektöründe çalışanlar gidecekleri istikamette olmak kaydıyla seyahat edebilecek. Basın çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Avukat, noter ve mali müşavirler yapacakları işle sınırlı olmak ve işle ilgili güzergahla sınırlı olmak kaydıyla seyahat yasağından muaf olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tekel bayilerine dair herhangi bir yasak veya muafiyete ilişkin ibare bulunmuyor ancak muafiyet listesinde yer almadığı için içki satışına izin verilmeyecek. Haksız rekabet yaşanmaması için tekel bayileri dışında içki satışı yapan yerler de içki satışı yapamayacak.

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