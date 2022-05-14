Gökçek'in eski başkan vekili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni karıştırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı oturumunda, görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in döneminde Meclis Grup Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine ve ekibine edilen hakaret ve iftiralara cevap vereceği, eski dönemdeki yapılan yolsuzlukları açıkladığı konuşmayı bölmek için sıraları yumrukladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, resmi çalışanları ve seçilmiş meclis üyeleri hakkındaki iddialarına cevap vereceği oturum olaylı geçti.



Daha önceki bütçe ve faaliyet görüşmeleri, AKP'li tüm belediye başkanlarının konuşma yapması nedeniyle sabahın ilk ışıklarına kadar sürmüş, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cevaplarının bilinçli şekilde geç saatlere bırakılarak halka ulaşması engellenmek istenmişti.

Masayı yumrukladı

Eski Başkan Melih Gökçek’in Meclis'te Grup Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez’in, Mansur Yavaş’ın kendisine ve ekibine edilen hakaret ve iftiralara cevap vereceği, eski dönemde yapılan yolsuzlukları açıklayacağı konuşmayı bölmek için sıraları dakikalarca yumrukladığı görüntülendi.



Partili arkadaşları tarafından uyarılan Ölmez, uyarıyı yapan AKP'li grup üyelerine de tepki gösterdi.

Ölmez, Mansur Yavaş’ın konuşma yaptığı sırada Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kürsüye yürümek istedi. Ölmez’e CHP’li ve İYİ Partili Meclis üyeleri tepki gösterince tartışma çıktı.

Mansur Yavaş: Hakaret edip, cevabını duymak istemiyorlar

Konuşmasını engellemeye çalışan AKP Grup Başkan Vekili Murat Köse, eski Grup Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez ve grup üyelerine tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üreten, ‘duyduk’, ‘tahmin ediyoruz’, biliyoruz’ kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun.



Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan asla öteye geçemeyeceklerdir. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin" dedi.