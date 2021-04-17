Göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş'a bıraktılar

Van'dan yola çıkan 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bırakıldı. Gerçeği, kendilerini yakalayan polislerden öğrenince şaşkına dönen kaçakların üzerinden, sahte kimlikle alınmış yol izin belgeleri çıktı.

Göçmenlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri, bir araçla Van'dan hareket ettikleri, insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Kahramanmaraş'a bırakıldıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.