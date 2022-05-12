Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürü Ok: Geçici korumaya sahip kişilerin çalışma izni var,  gençlerimiz tarafından tercih edilmeyen işlerde çalışıyorlar

Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürü Gökçe Ok, geçici korumaya sahip kişilerin çalışma izni olduğunu belirterek, "Kendi çocuklarımızın çalışmak istemediğini özellikle hizmet sektörü, inşaat, tarım, hayvancılık, lokantalar, mutfaklarda çalıştığını, katma değer ürettiklerini çok rahat şekilde göreceksiniz" dedi.

Ok, TGRT Haber'de katıldığı programda, "Geçici korumayla ilgili çalışma rejimimiz var. Çalışma Bakanlığı’nın Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü takip ediyor. Bizimle sürekli koordinasyon halinde. Geçici korumaya sahip kişilerin çalışma izni var. Burada aslında Türkiye’nin konuşması gereken mesele bu insanları ucuz bir emek gücü görüp görmeme noktasındaki mesele. Bakın şimdi televizyonunuzun bulunduğu lokasyonda çıkıp dolaşsak birçok sektörde yabancıların çalıştığı, kendi çocuklarımızın çalışmak istemediğini özellikle hizmet sektörü, inşaat, tarım, hayvancılık, lokantalar, mutfaklarda çalıştığını, katma değer ürettiklerini çok rahat şekilde göreceksiniz. Biz biraz da bu konuyla ilgili TOBB, işverenler, organize sanayiler konuşsun istiyoruz." açıklamasını yaptı.