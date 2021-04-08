T24 LogoT24 Logo
Haberler

Göç eden pelikanların geçişi Trakya semalarında böyle görüntülendi

08 Nisan 2021 12:04

Güneyden kuzeye doğru göç eden pelikanların geçişi, Tekirdağ semalarında böyle görüntülendi. 

Baharın gelmesiyle Afrika’dan Avrupa ülkelerine doğru göç eden pelikan sürüsü, Tekirdağ semalarında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Denizin üzerinden kente giriş yapan pelikanlar adeta gökyüzünü kapladı. Trakya Bölgesi'nde sulak alanlarda mola verip karınlarını doyuran pelikanlar, dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde zaman zaman zikzaklar çizerek, zaman zaman da tek sıra halinde nizamı bozmadan ilerliyor. Pelikanların kent üzerinden geçişi bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

pelikantekirdağgöçkuş göçügöçmen kuşlar

Diğer Videolar

AKP'li Birinci'den "Daha neler olacak neler" açıklaması: Sayın Erdoğan'a, 'Netanyahu benzetmesi' yaparsanız hukuki sınırlar içinde kıyametin kopması doğaldır

Araştırmacı Uslu: Sedat Peker'in açıklamaları Ankara siyasetinde bir etki yaratmayacak ama seçmen nezdinde etkiyi çoktan yarattı

Deney yaparken püsküren kimyasal madde yüzünü yaktı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2021

Karamollaoğlu: İçişleri Bakanı istifa etmeli, etmezse görevden alınmalı

Akşener, Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı: Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başakşehir Belediyesi'nde bir görevli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçti: Vazifemiz...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP bu meseleden kurtulamaz; Erdoğan, milliyetçi-ulusalcı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ndan Sedat Peker yorumu: Tahrik olursa...

Süleyman Soylu canlı yayında, Sedat Peker Twitter'da: Oluk oluk kan...

CHP'li Gürsel Tekin'den Süleyman Soylu'ya: Bu iddiaların tamamı iftiradır, özür...

Murat Yetkin: Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan'a "beni göndermeyecekseniz bana doğru...

Ekrem İmamoğlu'na protesto, konvoydaki araçlara vurdular!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başakşehir Belediyesi'nde bir görevli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçti: Vazifemiz...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP bu meseleden kurtulamaz; Erdoğan, milliyetçi-ulusalcı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24