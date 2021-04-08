Göç eden pelikanların geçişi Trakya semalarında böyle görüntülendi

Güneyden kuzeye doğru göç eden pelikanların geçişi, Tekirdağ semalarında böyle görüntülendi.

Baharın gelmesiyle Afrika’dan Avrupa ülkelerine doğru göç eden pelikan sürüsü, Tekirdağ semalarında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Denizin üzerinden kente giriş yapan pelikanlar adeta gökyüzünü kapladı. Trakya Bölgesi'nde sulak alanlarda mola verip karınlarını doyuran pelikanlar, dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde zaman zaman zikzaklar çizerek, zaman zaman da tek sıra halinde nizamı bozmadan ilerliyor. Pelikanların kent üzerinden geçişi bir vatandaşın kamerasına yansıdı.