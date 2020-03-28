Girişleri kapatılan belgrad ormanı havadan görüntülendi

Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi. Ormanın girişindeki önlemler ise havadan görüntülendi.



Yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen Belgrad Ormanı'na spor ve piknik yapmaya gelmeye devam etmesi üzerine, ormanın girişi şeritle kapatıldı ve girişte zabıta ekipleri beklemeye başladı.

Ormana gelen vatandaşlar ise içeri giremeyince dönmek zorunda kaldı.