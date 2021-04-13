Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında iftar saatinde oyun durunca, oyuncular sahada oruçlarını açtı

Mücadelenin 10. dakikasında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. Keçiörengücü'nde bir teknik ekip görevlisinin futbolculara hurma, su ve muz verdiği görüldü.

Öte yandan karşılaşmada GZT Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım Ankara Keçiörengücü galibiyeti ile puanını 63'e yükseltirken, ligde liderliğini de sürdürdü.