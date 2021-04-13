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Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında iftar saatinde oyun durunca, oyuncular sahada oruçlarını açtı

Karşılaşma sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı

13 Nisan 2021 21:33

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, Giresun Çotanak Spor Kompleks'inde karşılaştı. İki takım futbolcuları, iftar saatinde sakatlık nedeniyle oyun durunca, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını sahada açtı.

Mücadelenin 10. dakikasında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. Keçiörengücü'nde bir teknik ekip görevlisinin futbolculara hurma, su ve muz verdiği görüldü.

Öte yandan karşılaşmada GZT Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım Ankara Keçiörengücü galibiyeti ile puanını 63'e yükseltirken, ligde liderliğini de sürdürdü.

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