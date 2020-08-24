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Giresun'un Doğankent ilçesinin Oyraca Köyü'nden yardım çağrısı: Su yok, sel suyu içen çocuklar hastalandı

"Şu anda çocuklarda mide bulantısı, ishal başladı"

24 Ağustos 2020 14:25

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Oyraca Köyünde yaşayan Celal Coşkun, sel sonrası yaşadığı çaresizliği yetkililere ulaştırmak için sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı.

Köylerinde acilen temiz içme suyu ihtiyacı olduğunu belirten Coşkun, muhtarın dahi kendilerine ulaşmadığını, köyde elektrik olmadığını ve telefon çekmediğini söyleyip, yardım çağrısında bulundu. 

Kayıplar aranıyor

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 3’ü jandarma 10 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 2 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

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GiresunDoğankent ilçesine bağlı Oyraca KöyüCelal Coşkunyardım çağrısısel felaketi

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