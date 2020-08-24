Giresun'da sel mağdurları yaşadıklarını anlattı: "Yağmur 1 saat daha yağsaydı burada ev de kalmazdı"

Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dün gece taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirirken, selden geriye bu çamur yığınları ve yıkıntılar kaldı. Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Dereli Köyü'nde hasarın boyutu görüntülendi.

Dereli Köyü sakinleri panik anlarını ve sel anında yaşadıklarını anlattı. Geceyi tedirginlikle geçiren köy sakinleri, önceki günkü sağanak yağışın bir süre daha devam etmesi halinde evlerin de yıkılacağını söyledi.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi.

Kayıplar aranıyor

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 3’ü jandarma 10 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 2 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

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