Giresun'da iki kişi yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdü

Giresun'daki olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar

tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerde; biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu