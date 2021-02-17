T24 LogoT24 Logo
Haberler

Giresun'da iki kişi yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdü

17 Şubat 2021 11:44

Giresun'da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeği ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.

Giresun'daki olay, 10 Şubat’ta Çıtlakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar
tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerde; biri kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu

Giresunsopayla dövdüiki kişinin spoyla dövdüğü adamBatlama Deresi

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24