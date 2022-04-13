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Spor

Gheorghe Hagi basın toplantısında sinirlendi: Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız

13 Nisan 2022 09:05

Romanya'da Farul Costanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi, takımının FC Arges Pitesti 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından basın toplantısı yapmak için geldiği salonda gördüğü manzarayla çılgına döndü. 

Romanya 1. Lig mücadelesinde Gheorghe Hagi'nin hocalığını yaptığı Farul Costanta, FC Arges Pitesti 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı yapmak için salona gelen Rumen hoca, az sayıda basın mensubunu karşısında görünce sinirlendi.

Büyük bir saygısızlık yapıldığını belirten Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek tepki gösterdi." Stat dışında taraftarlara imza verirken yanına gelen gazetecilere tepki gösteren Hagi, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin" dedi.

Gheorghe HagiFC Arges PitestiFarul Costantabasın toplantısı

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