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Gezmek için gittiler, içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldular

İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu

28 Ağustos 2020 16:06

Golan Tepeleri'ni gezmeye giden İsrailli aileler, içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu.

İsrail Kanalı 12'nin muhabiri, "Golan Tepeleri'ni ziyarete giden aileler, herhangi bir gözetim veya koruma olmadan tank bulduklarında şaşkına döndüler" dedi. Muhabir, tankların içerisinde mühimmat ve füzelerin bulunduğunu belirterek, herkesin komutanın kabinine ve mühimmata ulaşabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu ise olayın ciddi bir kusur olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

 

Kaynak: İHA

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israilgolan tepeleriterk edilmiş tank buldugezmeye giden ailelerKanalı 12'

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