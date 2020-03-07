Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor: "Festival rüşdünü ispat etti"

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart’ta İstanbul’da başlıyor. Festivalin gelişimini ve bu yıl yapılacak etkinliklerin ayrıntılarını festival yöneticileri Ülkü Songül ve Hülya Uğur Tanrıover, Ekşın'da Mumammer Brav'a anlattı.

18. yılını dolduran festivalde bu yıl, 23 ülkeden 47 yönetmenin çektiği 46 film izleyiciyle buluşacak.

16 Mart'ta İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi’nde başlayacak ve 10 Mayıs’a kadar devam edecek olan Festival kapsamında 7 şehirde gösterimler yapılacak. Festival'in son durağı ise Diyarbakır olacak.

Festival'de bu yıl 'hak odaklı sinema' temasının öne çıktığını söyleyen Tanrıöver, "Hak odaklı sinema terimini filmlerdeki temsiller üzerinden haklara odaklanılması anlamında kullandık. Kadın hakları, mülteci hakları, hayvan hakları gibi birçok alandaki haklara odaklanan bir sinema olacak. Aynı zamanda sinema yapma biçimlerinde de hakları gözardı etmeyen bir sinemadan bahsediyoruz" dedi.

Tanrıöver, festival kapsamında her yıl verilen Mor Kamera Ödülü'nün de bu yıl verilmeyeceğini ama bunun yerine festivale filmi kabul edilen bütün kadınlara telif ödeneceğini söyledi.

Festival yöneticilerinden Ülkü Songül de bütün illerde festival kapsamında gösterilecek filmlerden sonra atölye, panel ve söyleşiler yapılacağını belirtti. Songül, Festival'de farklı temalarda birçok ödül verileceğini de sözlerine ekledi.

Bu yıl yapılacak Festival'in bölümleri şöyle: Hak Odaklı Sinema, Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Bellek: Alice Guy-Blaché, Film-i Takip