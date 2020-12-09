Başına isabet eden gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi: Recep Tayyip Erdoğan benden aldın çocuğumu, bari adaleti ver

Gezi eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin yaralamasıyla hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın 18. duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görüldü.

Savcının Koronavirüs’e yakalandığı gerekçesiyle bir sonraki duruşma 29 Ocak'ta görülecek.

Duruşma sonrası Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan adliye önünde açıklama yaptı.



Gülsüm Elvan oğlu için adalet çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Elvan ‘’Recep Tayyip Erdoğan benden aldın çocuğumu bari, adaleti ver bari cezayı ver. Yeter artık ben adalet istiyorum.''' dedi.



Baba Sami Elvan ise yaptığı açıklama davada sadece bir kişinin yargılandığını söyleyerek dönemim içişleri bakanının, emniyet müdürünün ve valinin de duruşmada ifade vermesi gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi;



‘’7 sene oldu Berkin vurulalı. 7 senedir benim ailem bir işkence, bir acı… Olmayacak ne varsa başımıza geldi. Şuan bizim yaşadığımız her dakika Berkin aklımızda. Sokağa çıktığımızda ‘’Acaba Berkinle ilgili birileri bize bir şey soracak mı?’’ diye tedirgin oluyoruz. Biz böyle tanınmak istemiyoruz ama bizim acımız hiç dinmiyor inan ki dinmiyor. Tek bir isteğimiz var biliyoruz Berkin geri gelmeyecek ama bizim gibi böyle acı çeken bir aile daha olmasın istiyoruz. Tek talebimiz adil yargılama. Suçluların adalet önünde ifade vermeleri, yargılanmaları ve hak ettiklerini bulmaları. Bu davanın emsal bir dava olması için ben, eşim ve çocuklarımla birlikte bütün mücadelemizi veriyoruz ama bugün sadece 1 kişi yargılanıyor o kişi bir tetikçi biz istiyoruz ki bunun emrini veren içişleri bakanı, emniyet müdürü, vali bunların hepsinin parmağı var. Bunların da çıkıp hesap vermesi gerekiyor.’’





