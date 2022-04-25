Gezi davasındaki kararları değerlendiren Murat Sabuncu: Toplum sus pus, farkında değil misiniz ya, hepsi adım adım gidiyor; memleket gidiyor

Gaazeteci Murat Sabuncu, Gezi Parkı davasında çıkan kararlara tepki göstererek "Ülkende birileri bu gece hapse yollandı. Hapse yollandı bu insanlar delilsiz, hukuksuz ve toplum sus pus, 'aman ben akademide yerimi koruyayım, sanattaki yerimi... Aman benim şirketlerim var.' Farkında değil misiniz ya? Hepsi adım adım gidiyor. Memleket gidiyor..." dedi.

Halk TV'de yayınlanan İki Yorum programında, Gezi davasında iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası ve Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verilmesini yorumlayan Sabuncu şunları söyledi;

"2017'de mühürsüz zarfları kabul etti bu toplum, bu YSK, oradaki insanlar"

"Mutsuzuz, şimdi bu hukuksuz karardan sonra akşam sen rahat uyuyabilecek misin?, tanıyıp tanımamamız önemli değil. Ben Can Atalay'ı tanırım, mücella Hanımı bilirim, Çiğdem Mater'i biliriz. Önemli değil. Ülkende birileri bu gece hapse yollandı. Hapse yollandı bu insanlar delilsiz, hukuksuz ve toplum sus pus, 'aman ben akademide yerimi koruyayım, sanattaki yerimi... Aman benim şirketlerim var.' Farkında değil misiniz ya? Hepsi adım adım gidiyor. Memleket gidiyor... Buradan bir şeyle demine bağlayayım. O demin senin dediğin önemli dediğim şeyi de şöyle açayım. Peki en son yerleşim yasasında özellikle neyi değiştirdi iktidar? Seçim sonuçlarına son tahlilde bakacak, karar verecek hakimler eskiden o ilin, o ilçenin en kıdemli hakimi iken belli sınıf hakimlere yani çoğunluğu AKP döneminde atanmış hakimleri, hem de kura yoluyla getiren bir sisteme el attı. Şimdi görüyor musun Türkiye'nin başına gelenleri, şimdi görüyor musun Türkiye'nin önündeki o büyük, kocaman engeli? Bırak önümüzdeki seçimleri biz daha bu kadar AKP'nin etrafındaki isimler hakim olmadan evvel, yüksek yerlere getirilmeden evvel bile 2017'de mühürsüz zarfları kabul etti bu toplum, bu YSK, oradaki insanlar. 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' diye Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaptı. Ve şimdi biz neyle karşı karşıyayız önümüzdeki seçimlere giderken, değiştirilmiş seçim yasasında hakimlerin durumu değişti, birtek Allah'ın kulu sormayacak mı, 'Ey AKP, MHP İttifakı hakimleri niye değiştirdiniz, o maddeyi niye oraya koydunuz?"

TIKLAYIN - Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!