Geyik, seyir halindeki servisin ön camından içeriye girdi!

04 Nisan 2021 18:20
ABD'nin Virginia eyaletinde öğrenci servisi geyiğe çarptı, geyik de arabanın ön camından içeriye girdi ve uyuyan öğrencinin yanına düştü.
ABD'nin Virginia eyaletinde seyir halinde ilerleyen öğrenci servisi şoförü yoldaki bir geyiğe çarptı. Geyik uyuyan öğrencinin yanına düştü. İlginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, olay sırasında yaralanma olmadığını ve otobüsün içine giren geyiğin kapıdan kaçtığını belirtti.
Okulun ulaştırma müdürü Brian Bartlett yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Otobüs geyiğe çarptı ve otobüsün kaputundan yuvarlanarak ön camın içinden içeriye girdi" dedi.
Kaynak: DHA
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