Gergerlioğlu'nun Şenyaşar ailesi ile adliyeden yapmak istediği canlı yayına izin verilmedi

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şenyaşar ailesinin duruşmasına katılmak üzere Malatya'ya gitti. Gergerlioğlu'nun, adliye içinde Şenyaşar ailesi ile yapmak istediği canlı yayına müdahale edilerek yayın yapmasına izin verilmedi.

Urfa'da seçim çalışmaları sırasında meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü olaylarla ilgili davanın ikinci duruşması bugün yapılıyor. Saldırıda babasını ve iki kardeşini kaybeden Ferit Şenyaşar, yargısal sürecin tarafsız yürümediğini belirterek baroları, STK'ları ve akademisyenleri duruşmayı izlemeye davet etti.

Öte yandan Gergerlioğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duruşmaya alınmak istemediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

24 Haziran 2018 genel seçimlerinin hemen öncesinde Urfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran'da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait iş yerine yönelik saldırısı, yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etmiş ve baba Hacı Esvet Şenyaşar ile çocukları Celal ile Adıl Şenyaşar yaşamını yitirirken, Ferit, Memet, Fadıl Şenyaşar’ın da aralarında olduğu 9 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan sonra tedavi edildikleri hastanelerde gözaltına alınan yaralı kardeşlerden Fadıl Şenyaşar, "öldürmek" ve "yaralamak" iddialarıyla tutuklanmıştı.

AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın da yaşamını yitirdiği olaya dair somut ifadeler ve görüntüler olmasına rağmen, Yıldız ailesinden kimseye dokunulmamış, 17 ay sonra Enver Yıldız koruma ordusu ile geldiği Urfa Adliyesinde tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından olaydan 18 ay sonra hazırlanan iddianamede ise Şenyaşarlara yönelik asıl saldırının yaşandığı hastane boyutu iddianame dışı bırakılmasının yanı sıra sağlam şekilde girdiği hastaneden kafası ezilmiş halde ölü olarak çıkan Esvet Şenyaşar’a dair tespite yer verilmedi. (MA)